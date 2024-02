Caro leitor, sua participação é fundamental! Não deixe de compartilhar e fique atento para mais conteúdos.👍🏿

A Prefeitura de Rio Branco promove atividades esportivas gratuitas no Centro da Juventude, localizado na Praça do Cidade Nova, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.

Destaque para o jiu-jitsu, arte marcial japonesa, com inscrições abertas em fevereiro. Outras opções incluem Capoeira, Futsal feminino e masculino, e Academia de Saúde, com horários específicos para diferentes faixas etárias.

