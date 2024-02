Zé Genoino acerta em tudo que diz no vídeo de 1 minuto abaixo, pero (após o vídeo)…(…)

Grifo meu: 1 – ‘Governo está cedendo sem negociar e sem polarizar’, um dos motivos, não tem maioria no Congresso 2 – Governo não se comunica com a sociedade como deveria….3 – Não radicaliza e sem radicalizar não consegue chamar atenção do povo para as suas propostas e ações – 4 – Lula tenta resolver na base da política parlamentar, sem envolver os movimentos sociais e a população…É o abandono da luta de classe…Uma ilusão de parte da esquerda…6 – A extrema-direita radicaliza e a estratégia tem dado certo…Domina a rede social quase que completamente e já falamos disso aqui…7 – A crítica ao Gov Lula deve ser pela esquerda e Genoino faz isso corretamente…8 – O país precisa compreender (e falar) sobre o que é o neoliberalismo….Sem entender, ninguém vai lutar contra…E vai continuar a engolir fácil o discurso da extrema-direita.

Grifo meu 2: como é bom ouvir o Zé Gonoino sem mandato parlamentar…Sem mandato parlamentar…

J R Braña B.