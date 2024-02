Carnaval com saúde na Urap São Francisco!

Hoje na Urap São Francisco o espírito carnavalesco mesclou-se com o compromisso da saúde completa da comunidade.

Sob a direção dedicada de Emerson Bezerra, a Urap abriu suas portas para um dia cheio de atividades especiais.

-Começamos o dia com um café da manhã saudável, preparando todos para as festividades que estão por vir. Em seguida, tivemos uma palestra informativa sobre saúde durante o Carnaval, abordando desde dicas de prevenção de doenças até cuidados com a alimentação e hidratação. Enquanto isso, nossos médicos estavam disponíveis para consultas, garantindo que todos pudessem aproveitar a folia com segurança e tranquilidade – disse Emerson, que acrescentou:

-Na Urap São Francisco estamos comprometidos em garantir que o Carnaval seja uma celebração de alegria e saúde para todos. Junte-se a nós nesta jornada de bem-estar e diversão responsável!

