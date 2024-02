Coluna do professor Márcio Batista, em vídeo e texto…

O horizonte de mais dinheiro para a educação

O panorama da educação no Brasil sob a liderança do presidente Lula indica mais recursos para a educação pública do país, sobretudo com a iminente aprovação do novo PNE (Plano Nacional de Educação), que estabelecerá as prioridades na área para todo o território nacional, em todas as modalidades de ensino.

Dentre os avanços aguardados, destaca-se a destinação de 5% dos recursos provenientes da taxação das grandes fortunas históricas (sonegadores de impostos) para possíveis melhorias dos salários de nosso magistério. Somado ao novo plano, devemos considerar o ambiente de crescimento econômico do estado brasileiro, que por si só já aumenta os recursos nessa estratégica área da gestão pública.

Considero extremamente importante que a sociedade faça escolhas consequentes nas eleições municipais de 2024. Afinal, serão nas cidades que deverão (ou não) ocorrer os desdobramentos práticos das metas do plano decenal (2025-2034) e cujas administrações municipais eleitas terão obrigatoriamente que submeter projetos de lei às câmaras municipais para aprovação.

Espera-se também a participação social e o controle da sociedade.

