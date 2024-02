PMRB – Com envolvimento de todas as secretarias, a Prefeitura de Rio Branco, vem prestando atendimento às famílias afetadas pela enchente dos igarapés e pelo Rio Acre. Na última medição feita pela Defesa Civil Municipal, ao meio-dia desta segunda feira (26), o nível do manancial estava em 16 metros.

Até o momento, mais de 14 mil famílias foram atingidas. Dessas, aproximadamente 260 estão nos abrigos montados em cinco escolas e também no Parque de Exposições, no Segundo Distrito da capital.

O trabalho no parque é intenso na construção dos boxes para acomodar as famílias. (…)

Em tempo: veja como está o Rio Acre agora…na região central de Rio Branco, na Gameleira

(…)