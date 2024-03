GdA – Diante da situação de calamidade pública que o Estado do Acre enfrenta devido às enchentes dos rios, o governo do Estado está realizando um trabalho incessante para prestar assistência aos 19 municípios afetados.

De acordo com a Defesa Civil, o número de pessoas afetadas pela alagação já ultrapassa mais de 100 mil em todo o Acre. Dentro desse quantitativo estão as pessoas desabrigadas, desalojadas e aquelas que, mesmo com a chegada das águas, não saíram de suas casas.

(…)

Grifo meu: agilidade nas ações de apoio e recursos nas mãos de pessoas e famílias prejudicadas pra ontem…

Grifo meu 2: veja o Rio Acre já rente com o calçadão da Gameleira…No Centro da capital Rio Branco.

J R Braña B.