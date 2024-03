Deputado Edvaldo

-A ministra Marina Silva precisa ser mais ouvida pelos governos, prefeituras e o Congresso Nacional. A decretação de estado permanente de emergência garantirá medidas estruturantes, com investimentos conjuntos para se combater as enchentes que estão cada vez mais intensas e as estiagens repetidas. É uma decisão administrativa que precisa ser adotada e pactuada entre os poderes.

E mais: outros assuntos que ficam para quando a alagação passar…Por exemplo, a redução da comida aos alunos da rede estadual de ensino…Assista abaixo..

