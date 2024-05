O fascismo, ao longo da história, está intrinsecamente ligado ao sistema capitalista que o sustenta. Devemos examinar suas origens com um olhar crítico e agir com determinação para combatê-lo…

Nas crises, o capitalismo mostra suas falhas mais duras: a exploração aumenta, as desigualdades se agravam e os direitos são sacrificados em favor do lucro. É nesses momentos que o fascismo cresce, alimentando-se do descontentamento, medo e alienação social…

Não podemos, portanto, dissociar a luta contra o fascismo da luta contra o capitalismo. São faces de uma mesma moeda, onde a opressão e a dominação se retroalimentam. Aqueles que se calam diante das injustiças do sistema econômico vigente estão, de certa forma, compactuando com a perpetuação do fascismo…

É preciso coragem para enfrentar as estruturas que sustentam o poder do capital, denunciar as injustiças, as arbitrariedades e os abusos perpetrados em nome do lucro e construir uma sociedade mais justa, onde o fascismo não encontre espaço para se proliferar…

Muito menos a eleição de um anarquista no Brasil, como Bolsonaro, pode se repetir…

Em tempo: fala do professor @alyssonmascaro

Em tempo¹: registre-se em oestadoacre no YT

by JLab