Nos dias de incerteza, onde valores como sensibilidade e humanidade devem orientar as escolhas de uma nação, é crucial reconhecer ações que manifestem tais princípios. O adiamento do Concurso Nacional Unificado, é uma decisão louvável liderada pelo presidente Lula…

O adiamento das provas não é apenas uma mudança de datas; é um ato de empatia e responsabilidade para com milhares de brasileiros que se preparam para participar deste importante processo seletivo. É importante entender que a prioridade não está apenas na realização dos exames, mas sim na solidariedade e no apoio aos nossos compatriotas do Rio Grande do Sul…