Porto Alegre que vive o que vive…

Minha nova hommage ao povo gaúcho…

A essa cidade que faz o melhor churrasco do Brasil…

Sim, o melhor…E não tem pra ninguém…

E os seus cafés coloniais, então….

Há tempo não piso por lá…

Kleiton e Kledir em 1981…

Versos fundamentais:

//Quando eu ando

//Assim meio down

(…)

//E a galera no Beira-Rio (meu time no Sul)

//As gurias estão tri afim

(…)

Ouça ‘Deu pra ti’…

Linda demais!



J R Braña B.