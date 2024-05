oestadoacre reproduz trecho de texto de Luis Nassif sobre as medidas protecionistas dos norte-americanos contra os produtos chineses…Logo eles, que tanto falam em livre mercado……Tem GM no final do post.

Por Luis Nassif, no GGN

EUA decretam o fim do livre comércio

Na semana, o governo americano anunciou um aumento significativo nas tarifas de importação para diversos produtos chineses

O livre mercado foi vendido pela Inglaterra, durante a Primeira Revolução Industrial. Servia para colocar produtos ingleses em todos os parceiros comerciais, comprando matéria prima e vendendo produtos manufaturados. Os EUA do século 19 se rebelaram e se tornaram a maior economia do planeta.

Depois, foi a vez dos Estados Unidos, de impor o ultraliberalismo que marcou a economia mundial desde os anos 1980.

Agora, foi a vez dos Estados Unidos se curvarem à maior competitividade dos produtos chineses. Na semana, o governo americano anunciou um aumento significativo nas tarifas de importação para diversos produtos chineses, totalizando cerca de US$ 18 bilhões em bens.

A lista de produtos atingidos é extensa e inclui itens de diversos setores, como:

• Veículos elétricos: A tarifa para veículos elétricos chineses quadruplicou, de 25% para 100%. Essa medida deve ter um impacto significativo no preço final dos carros elétricos no mercado americano.

Baterias de lítio: A tarifa para baterias de lítio para veículos elétricos também aumentou, de 7,5% para 25%.

• Semicondutores: A tarifa para semicondutores foi elevada de 25% para 50%. Esse aumento pode afetar a cadeia de suprimentos global de semicondutores, que já está sob forte pressão.

Painéis solares: A tarifa para painéis solares chineses foi duplicada, de 25% para 50%.

• Produtos de aço e alumínio: passaram de de 0-7,5% para 25%.

• Medicamentos: A tarifa para alguns medicamentos importados da China também foi aumentada, embora o governo americano tenha dito que está trabalhando para minimizar o impacto sobre os pacientes.

Grifo meu(GM): a liberdade nos Estados Unidos é uma estátua, já dizia Eduardo Galeano, escritor uruguaio….😂😂😂

J R Braña B.