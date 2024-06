Uma conversa imaginária com o presidente que criou o 13º Salário no Brasil e transformou o Acre em Estado da federação.

Há 62 anos…

A conversa fictícia ocorreu na manhã deste sábado…



J R Braña B. – Presidente João Goulart, o que motivou seu governo a transformar o Acre em um estado em vez de mantê-lo como território federal?

Pres João Goulart – Transformar o Acre em estado foi uma medida estratégica para promover a integração nacional e assegurar a representatividade política dos acreanos no Congresso Nacional. Essa decisão também visava fomentar o desenvolvimento econômico e social da região, garantindo maior autonomia administrativa e financeira.

J R Braña B. – Quais foram os principais desafios enfrentados durante o processo de transformação do Acre em estado?

Pres João Goulart – Os principais desafios incluíram a necessidade de reestruturar a administração pública local, adequar as leis e regulamentos federais à nova condição estadual e promover a capacitação de servidores públicos. Além disso, foi necessário garantir recursos financeiros para sustentar a nova estrutura administrativa e enfrentar resistências políticas tanto locais quanto em nível federal.

J R Braña B. – De que maneira o governo federal colaborou com o desenvolvimento do Acre após sua elevação à condição de estado?

Pres João Goulart – O governo federal implementou diversas políticas de incentivo ao desenvolvimento econômico e social do Acre, incluindo investimentos em infraestrutura, saúde, educação e transporte. Programas específicos foram lançados para promover a agricultura, a exploração de recursos naturais, além de apoiar a integração do Acre com o restante do país por meio de melhorias nas vias de comunicação, que naquela época era mais difícil.

J R Braña B. – Como o senhor acredita que a transformação do Acre em estado impactou a identidade e a cultura dos acreanos?

Pres João Goulart – A transformação do Acre em estado fortaleceu o sentimento de identidade e pertencimento dos acreanos. Com maior autonomia, a população teve mais liberdade para celebrar e promover sua cultura, tradições e história. A representatividade política também permitiu que as demandas e interesses locais fossem mais bem defendidos e atendidos, consolidando a identidade regional. Todo acreano conhece outro acreano só pela fala e jeito.

J R Braña B. – O senhor vê a transformação do Acre em estado como um modelo para outras regiões do Brasil que buscam maior autonomia? Por quê?

Pres João Goulart – Sim, acredito que a transformação do Acre em estado já serviu como modelo para outras regiões que buscavam maior autonomia e desenvolvimento. Esse processo demonstrou que, com planejamento, investimentos, é possível promover o crescimento regional e atender melhor às necessidades de regiões importantes no país.. No entanto, cada região tem suas particularidades, e é importante considerar essas especificidades ao replicar esse modelo. O próximo passo, quem sabe – é a criação do estado do Juruá.

J R Braña B. – Presidente Goulart, como o senhor define a sua cassação pelos golpistas de 1964?

Pres João Goulart – Eu defino minha cassação pelos golpistas de 1964 como um ato arbitrário e antidemocrático que interrompeu um processo legítimo e constitucional de governo. Foi uma ruptura abrupta da ordem democrática, baseada em um golpe militar que desrespeitou a vontade popular e os princípios democráticos. Esse golpe não só feriu minha pessoa como presidente, mas também trouxe consequências graves para o Brasil, instaurando um período de repressão, censura e falta de liberdades civis que durou duas décadas. Foi um momento triste e sombrio na história do nosso país.

J R Braña B. – Muito obrigado, presidente.