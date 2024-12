Eu e Deyse fizemos novamente a nossa decoração de Natal este ano na única árvore da nossa calle, na comuna do Morada do Sol-Tropical.

Árvore que plantamos na frente de casa para aliviar o calor e a rua ficar mais bonita, embora seja uma rua com aspecto – a via em si – de um século atrás… Porque as ruas dos bairros de Rio Branco foram pessimamente planejadas e são feias e mal cuidadas…

Pois é.

Instalamos os luminosos de Natal e na madrugada de ontem veio um sujeito(ou sujeitos) e arrancou toda a fiação….acredita?!

Levou os luminosos?

Não.

Fez por maldade mesmo ou por estar sob efeito de alguma substância psicotrópica…

Desespero nosso?

Não!

Música!

Vamos tocar mais um tema do Modo Natal 2024 neste sábado…amanhã, domingo, haverá nova música..

Hoje, ela, é a maior cantora de Natal da atualidade...Mariah Carey.

O Holy Night (Ó Noite Santa), do álbum Merry Christmas (1994)

Uma das mais emblemáticas e poderosas músicas de Natal.

A capacidade vocal de Mariah Carey é impressionante.

O Holy Night é uma celebração ao nascimento de Jesus.

Ouça…

Linda demais!!!



J R Braña B.