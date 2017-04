Governo Temer (PMDB/PSDB) dá presente ao Acre (Obrigado!…kkk!)

Agradeça ao Temer, ao PMDB e ao PSDB, que puseram o ilegítimo lá.

Estado ficará com recursos pífios para segurança e mais pífios ainda para a manutenção dos ramais.

E, quase certo, sem a BR-364 dando tráfego de forma minimamente decente este ano.

Engraçado é que o PiGuinho local até hoje não entendeu o que é (significa) um golpe…confunde golpe na democracia com política anti-povo, que é o caso do corte de recursos que o Acre teria direito e não terá mais.

O PiGginho, que apoiou o golpe na democracia – agora timidamente se envergonha do seu governo do PMDB/PSDB, que massacra o povo tirando direitos já consagrados.

E acha que golpe é cortar recursos…isso é consequência do golpe, PiGuinho!

O deputado Leo, do PT explica:

(…)

//Tínhamos decidido pela destinação de R$ 150 milhões para os ramais, que agora serão apenas R$ 81 milhões e dos R$ 70 milhões para a segurança pública ficaram apenas R$ 37 milhões. Fomos informados pelo próprio ministro da Justiça, durante audiência pública hoje com a bancada do Acre. Minha preocupação agora é com a BR 364 que já está, praticamente, intrafegável graças ao descaso do governo federal e com as obras da ponte sobre o rio Madeira//

(…)

Porém, já é um avanço o PiGuinho começar a escrever nas suas páginas o substantivo golpe.

Em tempo: e policiais agora esqueçam greve. STF proibiu vocês de reclamar de salários e condições de trabalho.

J R Braña B.