Ela não pronuncia presidenta…claro.

Isso lembra o PT, Dilma, a esquerda.

Para um final de tarde de sexta, é, sim, uma boa piada:

Tá na Istoé.

2018

Em relação a 2018, Marina afirmou que seu “projeto de vida” não é ser presidente do Brasil. Mas a ex-ministra do Meio Ambiente observou que tem responsabilidade em relação ao que ocorre no país e com os mais de 20 milhões de pessoas que votaram nela nas últimas eleições.

