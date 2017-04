Um ano sem Pe. Paolino (2 vídeos exclusivos deste blog)

Março de 2010 dentro do meu carro (quando estava em Sena nos finais de semana servia de motorista com muito prazer para levá-lo às missas em várias igrejinhas no bairros).

Paolino denuncia que um posseiro de um seringal em Sena é obrigado a assinar uma confissão de dívida de uma década.

Neste 8 de abril (aniversário dele foi dia 2), completa um ano que Pe. Paolino se foi – republico este vídeo mostrando o compromisso desse homem que viveu para ajudar os outros…especialmente os pobres.

Um exemplo que ficará na memória para sempre dos que tiveram o privilégio de conhecê-lo e conviver com ele.

Tenho mais de 20 vídeos que fiz com Paolino e que estão no youtube..

Hoje começo com este aí em cima….

No final do dia ou começo da noite, quando retornar do principado, vou mostrar um vídeo interessante.

Vou mostrar o dia em que Pe. Paolino temeu a morte.

Eu perguntei: o senhor não confia em Deus, não?

Esse vídeo que roda por aí de Paolino tocando o sino, que está na capa deste blog e aqui embaixo, gravei sem ele ver que estava filmando…Era meio dia e ele me convidou para tocar o sino e inventei que não podia…queria mesmo era registrar essa a cena que ninguém nunca havia registrado.

Reveja:...’Toca o Sino e avisa (1926-2016)’

E pensar que o principado de Sena Madureira não tem mais Pe. Paolino…

J R Braña B.