Governador TV em Belém: ‘em 2018 vamos anunciar o fim do analfabetismo’

Da AgGov:

O governador Tião Viana foi um dos convidados do evento “Diálogo Público – Amazônia Sustentável: Desafios Para o Desenvolvimento Socieconômico”, realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em Belém (PA), nesta quinta-feira, 22. A vice-governadora Nazareth Araújo também participou.

O evento, que reúne diversos gestores e chefes do Executivo, tem o objetivo de contribuir para o planejamento das ações dos governos federal e estaduais para o desenvolvimento sustentável da Região Norte.

Tião Viana esteve presente no painel “Marca Amazônia e a Geração de Renda”, que discutiu formas de incrementar o desenvolvimento das cadeias produtivas locais aproveitando as oportunidades decorrentes das características intrínsecas da região amazônica.

“O mais importante de tudo é a qualidade de vida. No Acre, ela está inserida na conversação ambiental. No ano que vem vamos proclamar o fim do analfabetismo em pessoas acima de 15 anos. Quando eu assumi, a cada dez ruas que tínhamos nos municípios, sete eram de barro. Hoje nós fizemos 100% de ruas, com ampliação de rede de água e esgotamento periférico”, explicou Tião Viana, ao defender o desenvolvimento social.

(…)