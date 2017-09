Com exclusividade, o jornalista Chico Melo (rádio Integração de Cruzeiro do Sul) cede a este blog imagens editadas sobre as condições da BR-364, entre Rio Branco, Sena e o Juruá.

Chico Melo passou 16 horas viajando dentro de um busão, que saiu de Rio Branco.

É um documento importante e sem maquiagem que mostra que dificilmente as obras necessárias à rodovia serão concluídas este ano.

São 03 vídeos de 6 minutos.

Assista e tire suas conclusões:

Vídeo 1

Vídeo 2

Vídeo 3