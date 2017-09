Sena 113 Anos: o fantasma não é mais fantasma (fotos)

O município merece e a prefeitura está de parabéns.

O fantasma da Avenida Brasil assombrava a cidade desde 2010 (quando foi erguido)…e as forças ocultas (não tão ocultas assim) impediram que a obra se concretizasse.

Bastou um pouco de esforço e iniciativa política que o mostrengo deixou de ser monstrengo.

(Recursos foram emendas indicadas pelo senador Petecão)

Claro que não é o Camp Nou nem o Arena da Floresta…porém, aos poucos o poder público vai ajustando o que ainda falta…e quando pensar que não…

Mas, enfim, o que importa é que houve movimento….

E melhora a autoestima do principado.

Tô muito contente também.

Ah…para finalizar: acho que a população deveria escolher o nome do Novo Estádio…minha opção sempre foi Arena Padre Paolino… mas poderia ser Arena Donas Ieda e Narcy (seria diferente em tudo), as duas maiores incentivadoras do futebol na cidade em todos os tempos.

Em algum momento, no futuro, isso vai acontecer…o Plebiscito.

J R Braña B.

(fotos enviadas para o blog do Novo Estádio de Futebol de Sena Madureira)

