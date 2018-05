Divulgação – Mês do Dia das Mães

Por Estilo Press

Elas querem, elas podem! Mães querem rejuvenescer com saúde e alegria

Hoje em dia a população mundial tem se cobrado mais no que diz respeito às aparências, principalmente com a moda de tirar fotos de todos os momentos e ângulos possíveis. Antigamente, as mães não eram muito de ligar para o que viam no espelho, mas agora elas querem continuar com o ar da jovialidade, aliando a saúde aos exercícios físicos e à boa alimentação. Mas a verdade é que isso não basta para manter a aparência sem as pequenas rugas e o envelhecimento do corpo de uma forma geral. Portanto é preciso encarar o bisturi.

Não que isso seja um problema para elas, bem longe disso! As mães são modernas, determinadas, sabem pesquisar sem deixar de lado a consulta médica e, principalmente, sem medo de errar. Elas sabem o que querem e já não aparentam mais a idade que possuem! Não se trata apenas de “aparências”, mas principalmente a manutenção da autoestima, saúde e bem-estar. A regra é bem simples: se tem vontade e coragem de encarar o bisturi, vá em frente. Mas existem os pequenos detalhes que podem ser muito importantes na hora da recuperação, e até mesmo no resultado final da cirurgia.

“O médico-cirurgião deve estar atento aos problemas de saúde do paciente, pois existem restrições, além de pedir exames mais detalhados e fora do padrão convencional”, alerta Arnaldo Korn, diretor do Centro Nacional — Cirurgia Plástica. Alguns exames podem informar ao médico, por exemplo, se o paciente pode realizar uma cirurgia na face, mas não no abdômen, como e de qual forma deverá ser feita;, e outros exames podem ser solicitados como teste ergométrico ou holter. Dependendo da idade, duas cirurgias de uma única vez estará fora de cogitação.

Com o envelhecimento natural do corpo e do organismo, há algumas particularidades que caracterizam pequenos detalhes para a cirurgia. Por exemplo, a circulação sanguínea, que se torna mais lenta e difícil com o avanço da idade — o que significa que o cirurgião não deve fazer grandes retalhos ou descolamentos de pele, já que a recuperação dos tecidos pode ficar comprometida. O tempo da cirurgia também precisa ser bem pensado, para manter o paciente pouco tempo sob o efeito da anestesia.

Obedecendo as regras e os limites do paciente, vale de tudo para se sentir mais bonita, afinal, após anos de trabalho, dos cuidados com a família e das preocupações, é chegado o momento de pensar em si mesma.

No mês das mães certamente elas adorariam se dar ou ganhar de presente um procedimento estético ou uma cirurgia. Ainda bem que hoje os valores desses procedimentos são mais acessíveis e podem ser pagos até de forma parcelada, através de empresas como o Centro Nacional — Cirurgia plástica, que fazem uma intermediação financeira entre médico, hospital e paciente.

Um bom alerta é se precaver com os exageros e as imagens falsas demais com peles faciais excessivamente puxadas, sobrancelhas arcadas além do normal e bocas deformadas ou desproporcionais aos contornos da face. Com bom senso dá para rejuvenescer com equilíbrio, tomando cuidado para não exagerar.