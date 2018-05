Encontro de Blogueiros – O Barão de Itararé reunirá blogueiros progressistas de todo o Brasil nos dias 25 e 26 de maio, em São Paulo, no sindicato dos engenheiros…

Em Defesa da Democracia e Contra os Retrocessos

Este blogueiro de fim do mundo gostaria de participar…levar a experiência da mídia alternativa do Acre para que o Brasil conheça e mostrar que aqui no Acre também fazemos o bom combate de ideias contra a opressão da mídia comercial e de classe dominada por oito famílias no país.

Porém, oestadoacre não tem como bancar, assim de repente, uma viagem de avião – ida e volta a Sampa – mais hospedagem e fica só na vontade….

Se aparecer quem queira colaborar com a nossa participação, agradeceremos…se não, continuaremos a luta diária aqui mesmo…

Confira a programação completa





PROGRAMAÇÃO Sexta-feira, 25 de maio, às 18 horas A situação política e a batalha de ideias – Gleisi Hoffmann (PT); – Manuela D´Ávila (PCdoB); – Ciro Gomes (PDT) [*]; – Guilherme Boulos (MTST); – Roberto Requião (PMDB) Sexta-feira, às 22 horas Confraternização Sábado, 26 de maio, às 9 horas As regressões na área da comunicação. – Renata Mielli – coordenadora-geral do FNDC; – Maria José Braga – presidenta da Fenaj; – Jean Wyllys – coordenador da Frentecom [*]; – José Trajano – jornalista esportivo. Sábado, às 14 horas Rodas de Conversa (troca de experiências) com a moderação de blogueir@s Sábado, às 16 horas Plenária Final – discussão e aprovação da “Carta de São Paulo” e eleição da nova comissão nacional do BlogProg [*]: ainda não confirmados

