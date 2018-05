Capital: crianças nas ruas em plena segunda-feira (é o BraZil!)

capital rio branco – 9h de segunda, 7

O governo ilegítimo afundou o país quebrando os estados em sua totalidade.

O desemprego já é igual ao do governo FHC, 14 milhões de desempregados…sem contar os do grupo do desalento, que são os que já desistiram de procurar um trabalho.

No Acre, em plena segunda-feira, crianças lavam para-brisas no semáforo do Terminal Urbano, no centro, em troca de uma moeda que não vale nada.

Crianças não deveriam estar na escola às segundas, terças, quarta….?

É uma violência!

Enquanto isso os bancos registram bilhões em lucros…à custa da miséria da maioria.

J R Braña B.

(rádioweb oestadoacre…ouça! só clicar no play no começo desta página)