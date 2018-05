Dia das Mães: Consumidores podem economizar até 30% no e-commerce

Dia das Mães – Divulgação

Com a proximidade do Dia das Mães, as buscas por presentes nas lojas online se tornam cada vez mais intensas. Para ajudar o consumidor a economizar, o Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de desconto para compras no comércio eletrônico, criou uma lista exclusiva com os códigos promocionais disponíveis para a data.

Lojas online como Casas Bahia, Ponto Frio, Natura, Saraiva, Zattini, entre outros e-commerces, oferecem cupons de 5% a 30% de desconto em itens de moda, beleza, eletrônicos, livros e produtos para a casa.

Confira os principais cupons concedidos pelas lojas para economizar neste Dia das Mães:

Smartphones e eletrônicos

As Casas Bahia, oferecem cupom de 10% de desconto para compras de Smartphones de diversos modelos, produtos eletrônicos e eletrodomésticos pelo site. A promoção é exclusiva para o Dia das Mães e vale para pedidos realizados até o dia 13 de maio.

Livros

A loja online da Saraiva está com descontos de até 70% nos produtos e ainda é possível economizar mais 20% em todos os livros e e-books do site, utilizando o cupom.

Flores

Para as homenagens ao Dia das Mães, a floricultura virtual Giuliana Flores disponibiliza um cupom de 30% de desconto na compra de arranjos acima de R$160. Só é preciso ficar atento às regras, pois o desconto não é aplicado sobre o valor do frete e também não é cumulativo com outras promoções do site.

Moda e acessórios

Para quem deseja economizar em roupas e sapatos de diversas marcas, a loja da Zattini disponibiliza cupom de 20% de desconto em produtos selecionados no site. O código promocional é válido para compras com valor acima de R$ 400.

Perfumes e Maquiagens

O site da Natura está com ofertas de até 50% em produtos de beleza, perfumaria e acessórios. Com o cupom de desconto, o consumidor pode economizar mais 10% na compra dos presentes.

Móveis e decoração

A Marabraz oferece 5% de desconto para todos os produtos da loja online, onde é possível encontrar móveis, itens de cama, mesa e banho e utensílios domésticos para presentear.

Todos os cupons de desconto para compras do Dia das Mães estão disponíveis na página: www.cuponomia.com.br/ofertas/ dia-das-maes. Para utilizar, o consumidor deve copiar o código promocional e inserir na confirmação do pedido na loja online.

Sobre o Cuponomia

Fundado em 2012, por Antônio Jorge Miranda e Vinicius Dornela, o Cuponomia introduziu o modelo de cupom no Brasil. Atualmente o site reúne os principais players de comércio eletrônico do país e conta com mais de 20 mil cupons em mais de 2 mil lojas parceiras. Em 2015, a startup expandiu operações para a América Latina, passando a atuar também no México, Chile e Colômbia. No último ano, foi responsável por gerar R$650 milhões em venda para o varejo online.