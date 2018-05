# Cidade

LONDRES – /PRNewswire/ – A edição de 2018 da lista com as melhores cidades estudantis do mundo foi divulgada hoje, fornecendo aos alunos informações sobre possíveis destinos de estudo. Na 2018 edição do QS Best Student Cities Ranking, publicado hoje pela QS Quacquarelli Symonds, Londres conquistou a primeira posição.

Duas cidades brasileiras também foram incluídas no ranking. A cidade com a melhor colocação é São Paulo na 70ª posição, uma abaixo em comparação com 2017. O Rio de Janeiro ficou na 100ª posição, seis abaixo do resultado em 2017.

Por que as cidades brasileiras caíram de posição?

Ambas as cidades brasileiras tiveram uma queda em sua posição no indicador de Desejabilidade da QS. Esse indicador mede o quão atraente uma cidade é para futuros estudantes. Isso inclui fatores como poluição, segurança, nível de corrupção e o número de estudantes que indicaram ter interesse em estudar naquela cidade;

As duas cidades também caíram de posição no indicador referente à Acessibilidade , que mede o custo de vida, mostrando para os estudantes se eles teriam como se manter financeiramente naquela cidade;

Tanto São Paulo quanto o Rio tiveram uma performance inferior à de 2017 no ranking referente à Empregabilidade . Esse indicador mede as perspectivas de emprego para estudantes em uma cidade. Ele leva em consideração a taxa de desemprego e o valor que aqueles que respondem à Pesquisa com Empregadores da QS dão a recém-graduados proveniente de universidades de uma cidade específica;

No ranking referente ao indicador de Mix de Estudantes, as duas cidades também ficaram em posições mais baixas. Esse indicador analisa a população estudantil de uma cidade, a proporção de estudantes estrangeiros e também inclui indicadores como Tolerância e Inclusão.

Principais Achados

A melhor cidade para estudantes na América Latina é Buenos Aires , que ficou na 25ª posição;

, que ficou na 25ª posição; O Brasil é a única nação da América Latina a ter dificuldades esse ano. Das sete cidades da América Latina presentes no ranking de 2018, apenas Buenos Aires apresentou uma posição melhor em relação ao ano passado;

apresentou uma posição melhor em relação ao ano passado; Nenhuma cidade dos Estados Unidos está no top 10. A cidade com melhor colocação é Boston em 13ª, casa de Harvard e do Massachusetts Institute of Technology ;

em 13ª, casa de e do ; Tóquio é a melhor cidade para estudantes na Ásia, ficando com a segunda posição no ranking geral e na 1ª no indicador referente à Empregabilidade ;

; Duas das cidades top-10 ficam na Austrália ( Melbourne , 3ª; Sydney , 9ª).

QS Best Student Cities Ranking 2018: Top 10 RANK 2018 RANK 2017 CITY RANKINGS RANK STUDENT MIX RANK DESIRABILITY RANK EMPLOYER ACTIVITY RANK AFFORDABILITY RANK STUDENT VIEW RANK 1 3 London 1 7 18 2 113 13 2 7 Tokyo 4 72 2 1 51 17 3 5 Melbourne 11 1 8 10 102 3 4 1 Montreal 25 5 10 20 69 1 5 2 Paris 2 24 20 7 92 27 6 9 Munich 27 40 10 23 36 2 7 6 Berlin 40 39 12 18 29 8 8 15 Zurich 20 18 5 6 80 32 9 13 Sydney 19 2 4 13 114 14 10 4 Seoul 3 57 38 4 76 23 © QS Quacquarelli Symonds 2004-2018 http://www. TopUniversities.com/. All rights reserved.

Metodologia

A QS utiliza seis indicadores para compilar o ranking QS Best Student Cities. Cada um mensura diferentes aspectos que são levados em consideração por futuros estudantes.

Rankings; Student Mix; Desirability; Employer Activity; Affordability; Student View

Esses grupos de indicadores usam dados de uma variedade de fontes disponíveis publicamente, incluindo: o Índice de Sustentabilidade do The Economist, o Índice de Poluição da Numbeo, o Índice de Custo de Vida da Mercer, os Índices Big Mac e iPad e dados ponderados da QS World University Rankings.

A QS Quacquarelli Symonds é um empresa global de pesquisa em educação superior, com quase três décadas de experiência conduzindo pesquisas independentes sobre tendências no setor. Seu portfólio de QS World University Rankings, iniciado em 2004, foi visitado aproximadamento 60 milhões de vezes no ano passado, e engajaram mais de meio milhão de estudantes e futuros estudantes em 2017. Saiba mais sobre seu trabalho em www.TopUniversities.com.

O ranking completo pode ser visualizado em https://www.topuniversities. com/best-student-cities.

