Ministro da Educasssão e GladsonC recebidos com flores em Cruzeiro

Sim, porque no governo impostor não existe mais ministério da Educação…existe ministério da Educasssão…com três s. – J R Brãna B.

do juruáemtempo

ESTUDANTES PROTESTAM CONTRA TEMER (MDB) E SENADOR GLADSON (PP) EM CZS

Umas das áreas onde o desgoverno de Michel Temer MDB e sua bancada de asseclas (‘asseclas’…e depois dizem que radical é oestadoacre – J R Braña B.) no Senado e na Câmara mais tem prejudicado o povo brasileiro é na educação.

Em decorrência disso o Ministro da Educação Rossiele Soares DEM/AM e o Senador Gladson Cameli PP/AC da base do governo Temer MDB foram recebidos com protesto pelos estudantes Indígenas do curso de docência do campus floresta da Ufac no bairro do Miritizal, em Cruzeiro do Sul.

Em tempo: como é mesmo nome desse ministro da Educasssão? – J R Braña B.