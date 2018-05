# faixa pt lula acre ato

A Assembléia Legislativa não pode ser a casa-da-mãe-joana para um parlamentar (ou dois) usar as paredes do prédio que não é privado para exibir uma faixa fascista contra um cidadão (no caso Lula) preso sem provas pelo juiz imparcial, contra o PT, Sérgio Moro.

A faixa foi exibida para confrontar um ato democrático realizado pelo PT no final da tarde de sexta em frente ao Palácio Rio Branco.

É inacreditável que a Mesa Diretora do parlamento do Acre tenha se omitido e não tenha tomado providência contra esse uso indevido de um prédio público para manifestação de um parlamentar, que não tenho dúvida, é um fascista de carteirinha.

Lugar de manifestação de parlamentares na Assembleia é na tribuna, nas salas de comissões, no auditório, no meio da rua etc…o prédio da Assembleia é patrimônio público, não pode nem dever ser utilizado para interesses truculentos, anti-democráticos de um indivíduo que não tem tolerância com o que ele não concorda.

A faixa foi estendida da janela de um gabinete parlamentar.

A Mesa Diretora da Assembleia tem o dever de se manifestar contra essa vergonha política para todo o parlamento do Acre.

J R Braña B.