# emprego acre abril

Caged

O mês de abril fechou com saldo positivo no emprego formal no Acre. Foram criadas 230 vagas, resultado de 1.668 admissões e 1.438 desligamentos. A diferença representou um acréscimo de +0,30% no número de empregos em relação a março. Os dados estão no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgado pelo Ministério do Trabalho na última sexta-feira (18).

O setor que mais contribuiu para este resultado foi o de Serviços, que gerou 157 postos no último mês.

(…)

Em tempo: A agropecuária (que dá muito dinheiro para o dono, mas não distribui), como sempre, é o pior….em abril o saldo foi negativo…confira acima.

Em tempo: aí você compara quem tem mais benefícios do estado/nação: a agropecuária tem até bancada no Congresso…mas na hora do emprego, é o comércio, o serviço e construção civil que seguram a onda no país.