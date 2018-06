Tá no globo de hoje…e a charge, claro, é do Aroeira, que, como sempre arrebenta no Caf, de PHA.

O tucano Paulo Preto ameaça entregar seus colegas do PSDB se cair sozinho…ele já foi preso duas vezes e o Gilmar o soltou duas vezes…e tantas quantas forem necessárias…afinal de contas, só ficam presos mesmo, de verdade, os do PT.

Como se diz hoje por aí…: os tucanos são as únicas aves que não precisam do Ibama para terem proteção…com eles ‘nada vem ao caso’.

