# rússia copa futebol

(A partir de hoje aqui no oestadaocre, todo dia- uma notícia sobre Rússia 2018 e a Copa do Mundo…com notícias exclusivas em texto e podcast)

Copa 2018: O que é preciso saber sobre a cultura e comunicação na Rússia



Professora do GetNinjas dá dicas para quem vai viajar ou quer aprender mais sobre o país

Cecília Calazans

Além do idioma, a Rússia é um país com grandes diferenças culturais em relação ao Brasil. Quem viajará à sede da Copa do Mundo de 2018 se deparará com mudanças em relação ao clima, hábitos alimentares, costumes em relação ao horário de dormir e acordar, entre outros. Fora isso, a maioria dos russos só se comunica por meio do seu próprio idioma. Até mesmo para quem acompanhará os jogos pela televisão, no mês de junho, a atenção mundial estará voltada para a Rússia. Pensando nisso, a professora de russo Cecília Calazans, que atende pelo GetNinjas, maior plataforma de contratação de serviços do Brasil, separou algumas dicas culturais e de comunicação, inclusive sobre futebol. Confira:

Clima

“Embora em junho a estação na Rússia seja o verão, o clima é diferente do que estamos acostumados no Brasil. Lá a média de temperatura estará no máximo 22ºC”, explica a professora.

Outra inversão do que temos no Brasil é de que no norte é mais frio que no sul, então quem vai ficar hospedado em regiões como St. Petersburgo, é melhor se agasalhar. Já quem for ficar mais para o sul, como em Moscou, não precisará se preocupar tanto.

Alimentação

“Na Rússia as pessoas comem bastante, por isso não precisa ter vergonha de comer bem para espantar o frio”, aconselha Cecília. Além disso, os russos costumam comer um pouco mais tarde, lá o almoço ocorre por volta das 16h. Isso pois por conta do frio já é um hábito acordar um pouco mais tarde do que no Brasil.

Comunicação

“Quando as pessoas não se conhecem, elas costumam se falar de uma maneira mais formal, por isso as minhas dicas aqui vão ser nesse sentido. Além disso, independente de quem vai ou não presenciar as partidas na Rússia, incluí algumas expressões para que todos que vão assistir aos jogos possam se expressar em russo”, indica a professora.