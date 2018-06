# psdb nunca mais

O ‘Nunca Mais’ foi feito sob encomenda para o PSDB…nada mais acertado.

Esse partido, o PSDB, foi o principal responsável pelo golpe parlamentar e a consequente tragédia/caos que vive o Brasil atualmente.

Foi a partir da quarta derrota na disputa para presidente que, não suportando mais a vontade do voto popular – apelou para o contrabando (com apoio do mercado e mídia) e tirou Dilma do poder, mesmo que ela não tenha cometido crime algum, é sempre bom repetir isso um trilhão de vezes por ser a simples verdade.

Aqui no Acre esse partido, o PSDB – ensaia uma campanha contra a Frente Popular que se expressa no ataque aos Viana…Distribui adesivos ‘Viana nunca mais’ nas ruas, sobretudo para combater o candidato ao senado Jorge Viana….Marcus Alexandre também sofre com a rebarba.

Porém, o alvo principal é o JV.

Na verdade, Jorge Viana vive sua campanha mais desafiadora…enfrenta a oposição e, pasmem – luta até com alguns do seu lado (?), que querem a sua caveira política….

A população mais lúcida (que inclui até mesmo pessoas da oposição) sabe o quanto JV ainda é importante para a política do Acre…

Sua derrota (a pesquisa, da oposição, diz o contrário) para o senado será a derrota de todo o Acre…só cegos mentais não percebem.

Anota aí, GladsonC: até num eventual governo de sua excelência seria prejuízo não ter Jorge Viana no senado…entendeu?

Quanto aos tucanos, esse é o partido que menos tem autoridade política para falar em futuro, desenvolvimento ou coisa que o valha…

O PSDB é o partido do mercado, dos bancos, dos reajustes diários da gasolina, da botija de gás a R$ 90 na capital e R$ 200 em Santa Rosa….

…do Aécio, do Serra e FHC (o ‘de sempre’ da Odebrecht)

J R Braña B.