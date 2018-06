# diabetes pastilhas insulina ciência

A informação está em español no site ABC, de Madrid, porém demos um jeito de deixar mais fácil a leitura e fizemos a tradução porque trata-se de um problema que aflige várias pessoas no Acre. A pastilha de insulina é um caminho de menos sofrimento para os pacientes que são atormentados pela Diabetes.

Los pacientes con diabetes tipo 1, una enfermedad crónica causada por la destrucción por el sistema inmune del propio paciente de las células beta de los islotes del páncreas, responsables de la producción de insulina–, están de enhorabuena. Y es que investigadores de la Facultad John A. Paulson de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad de Harvard en Cambridge (EE.UU.) parecen haber diseñado, por fin, la ansiada pastilla de insulina.

(Os pacientes com diabetes tipo 1, doença crônica causada pela destruição do sistema imunológico do próprio paciente das células betas das ilhotas do pâncreas, responsáveis da produção de insulina – estão de parabéns. É que pesquisadores da Faculdade John A. Paulson de Engenharia e Ciências Aplicadas de Harvard en Cambridge (EE.UU.), parecem haver desenhado, enfim, a esperada pastilha de insulina.)

Como explica Samir Mitragotri, director de esta investigación publicada en la revista «Proceedings of the National Academy of Science», «la terapia con insulina, ya sea mediante una inyección justo vado la piel o administrada por una bomba de insulina, por lo general mantiene controlados los niveles de glucosa en la mayoría de las personas con diabetes. Sin embargo, son muchos los pacientes que fracasan a la hora de adherirse a estos tratamientos debido al dolor, la fobia a las agujas y las interferencias con sus actividades cotidianas. Un aspecto a tener muy en cuenta dado que el mal control glucémico puede conllevar complicaciones graves para la salud».

(Como explica o chefe dos pesquisadores, o tratamento com insulina/injeção ou administrada por uma bomba de insulina, em geral, mantém controlado os níveis de glicose na maioria das pessoas com diabetes. No entanto, são muitos os pacientes que não suportam e fracassam na hora de aderir a esses tratamentos devido a dor, o medo e as agulhas no dia a dia. Um aspecto a levar em conta dado que o não adequado controle glicêmico pode implicar complicações graves à saúde)

Carrera de obstáculos

Los científicos llevan décadas diseñando pastillas de insulina para el tratamiento de la diabetes. Sin éxito. Y es que una vez la píldora alcanza el estómago, los ácidos estomacales suelen destruir la hormona, que además no se absorbe demasiado bien en el intestino. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? Pues en opinión de los autores, debería incluirse la insulina en un líquido iónico de colina y ácido geránico y recubrir el conjunto con una cubierta entérica resistente a los ácidos. Una formulación que, además de biocompatible, sería fácil de fabricar y podría ser almacenada a temperatura ambiente durante más de dos meses –lo que aún no se puede hacer con las inyecciones de insulina disponibles–. Dicho y hecho.

(Carreira de obstáculos

Os cientistas levam décadas desenhando pastilhas de insulina para o tratamento de diabetes. Sem êxito. Assim que a pílula chega ao estômago, os ácidos estomacais costumam destruir o hormônio, que não é bem absorvido no intestino. Então, qual seria a solução? Na opinião dos pesquisadores a insulina deve ser incluída num líquido iônico de colina y ácido geránico e com uma ‘coberta intestinal’ resistente aos ácidos. Uma formulação que, ademais de ser biocompatível, seria fácil de fabricar e poderia ser armazenada à temperatura durante mais de dois meses – o que ainda não se pode fazer com as injeções de insulina disponíveis -. Dito e feito)

Como indica Samir Mitragotri, «una vez ingerida, la insulina debe atravesar una dura carrera de obstáculos antes de ser absorbida eficientemente en el torrente sanguíneo. Y nuestro método es como una navaja suiza, con una píldora con herramientas para afrontar cada uno de los obstáculos que se va encontrando».

(Como indica Samir Mitragotri, uma vez ingerida, a insulina deve atravessar uma dura carreira de obstáculos antes de ser absorvida eficientemente na corrente sanguínea. E nosso método é como se fosse uma navalha suíça, com uma pílula com ferramentas para afrontar cada um dos obstáculos que se vá encontrando)

Tradução: oestadoacre

(ABC, medio de España)