# senador jv

O senador Jorge Viana (PT-AC) defendeu a ampliação de recursos para ciência e tecnologia no Orçamento da União de 2019 e pediu apoio dos parlamentares para garantir o mínimo de investimentos em pesquisas científicas. “É fundamental que o Congresso apoie o relatório que eu apresentei e que a ciência e tecnologia possa renascer no país diante dos cortes gigantescos feitos pelo governo Temer”, disse o parlamentar, na tribuna do Senado.

Relatório de Viana com as emendas setoriais foram aprovadas por unanimidade pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado nesta terça-feira, 26 de junho. As propostas alteram o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019 e, caso sejam aprovadas pelo Congresso, destinarão R$ 1,150 bilhão para a pesquisa científicas no próximo ano. O senador reiterou que a medida é necessária porque o setor está sofrendo um desmonte desde 2016.

