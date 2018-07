# méxico eleições

Após quase 100 anos no poder e um país no caos social e econômico para a maioria, a direita mexicana é derrotada pelo candidato de centro-esquerda Lopez Obrador.

É a primeira vez em 90 anos que um candidato fora dos círculos do PRI (MDB-PSDB-DEM mexicanos) vence uma eleição presidencial no país.

Viva o México, que perde no futebol para a seleção da CBF/globo…mas vence na política…

Que o Brasil faça o mesmo que o México em outubro!

Em tempo: em discurso no Brasil, na cara de Temer, o vice-presidente dos EUA (Mike Pence), critica durante os imigrantes latinos…e, pasme, Temer, ao lado, não diz nada…nem toca no assunto (e olha que há crianças brasileiras, separadas de suas famílias e enjauladas pela polícia dos EUA na fronteira com o México).

‘Se não tem condições (brasileiros e latinos em geral) de entrar legalmente nos EUA, não venham’, diz Pence.

Em tempo 2: É o BraZil!

Em tempo 3: O prefeito de Manaus, Artur Virgílio, foi mais digno e não recebeu o vice ianque quando ele visitou a capital do Amazonas na semana passada. ‘Melhor ele ir embora’

Em tempo 4: La portada do jornal La Jornada

J R Braña B.

