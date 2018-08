STF propõe para si aumentar salário para 39 mil (Dólar é o indexador?)

# salários stf brasil

E ainda tem o auxílio-moradia, auxílio-voto (SP recebeu e foi considerado legal)….para juízes (as).

O valor do salário mínimo é em Real (quase 4 para comprar um único dólar) e os salários dos trabalhadores, servidores (do Acre e do resto), idem…

Percebam que o salário desses aí abaixo fica sempre no patamar de 10 mil dólares…entre 08 e 10 mil dólares…é o indexador eterno?

Já, já o parlamento acompanha e as castas estaduais, federais, idem…

16,3% de aumento para o próximo exercício. Sai de 33 mil para 39 mil…ou seja, 10 mil dólares!

Os trabalhadores precisam desse indexador também.

Em tempo: Há ministros que são contra…tá bom! Tenho quase certeza que é jogo de cena para a mídia.

J R Braña B.