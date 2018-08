Empresários pedem: ‘Um Acre Mais Produtivo’ (produtivo pra quem?)

# acre eleição empresários

As caras são as mesmas e o documento também…só mudam os candidatos, que agora são os da oposição.

Dias atrás eles estiveram com Marcus Alexandre…agora encontraram com GladsonC, Petecão e MBittar.

Em tempo: Durante a formação da chapa da oposição, o produtivo empresário George Pinheiro (ele quase não gosta de avião, diz um de seus colegas) fez campanha de Paris contra a indicação do deputado federal Rocha para vice de GladsonC…agora, Rocha dá de luva de pelica ao posar na foto com a mão no ombro do hoteleiro.

‘Um Acre Mais Produtivo’ é o título do documento dos capitalistas do Acre entregue ao candidato ao governo GladsonC.