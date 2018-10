Perpétua: ‘Resposta do povo foi dada também há 20 anos’ (v)

# perpétua

‘O povo vai fazendo seus ciclos e construindo as suas saídas’ (Perpétua)

Até agora a entrevista mais serena de uma liderança dos partidos que integram a Frente Popular(?).

Perpétua foi no boteco do Bob Vaz, no ac, e disse com todas as letras que o cansaço de duas décadas fez o povo alternar o jogo do poder no Acre.

Ninguém fica no poder muito tempo sem consequências…

A pior delas é perder o poder…

Aconteceu!

Os governos da FP deram muito ao Acre…

Porém, o povo queria novidade na fotografia do poder estadual.

Mudança é outra coisa…

Só com o passar do tempo (um ano, pelo menos) vamos conferir se o Acre mudou para melhor ou para pior…

Todos nós temos uma opinião sobre isso (o futuro do Acre)…

Mas o que menos importa é a nossa opinião neste momento…

É preciso dar tempo ao tempo.

Perpétua foi eleita deputada federal num momento muito difícil para o Brasil…

Nossa futura bancada federal piorou em relação a atual.

Como vai piorar ainda mais o futuro Congresso que já é muito ruim…

O conservadorismo, pior, o reacionarismo será muito maior ainda no Parlamento Brasileiro a partir de fevereiro.

Perpétua será uma voz isolada do Acre no Congresso em temas avançados para a sociedade…

Sua luta não será fácil…

As pessoas aos poucos vão começar a entender…

Por fim, a Frente Popular, antes de qualquer avaliação sobre resultado eleitoral no Acre – precisa fazer campanha para Haddad presidente.

Dia 28 o Brasil decide seu futuro…

Não há meio termo.

A entrevista da Perpétua no ac você pode ver aqui embaixo:

J R Braña B.