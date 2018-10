Eletroacre vai subir conta de energia (viva Temer e viva Bolsonaro!)

# energia acre aumento

Diário Oficial da União publica que o preço da energia vai subir para o consumidor nos próximos dias…

A Eletroacre, que era pública (construída com dinheiro dos impostos do povo) foi doada por R$ 50 mil e agora está nas mãos de empresários…de uma empresa privada….resultado: aumento das tarifas de energia sempre que o lucro não estiver nos conformes.

Tudo isso tem uma causa: o golpe contra o governo Dilma, democraticamente eleito…a ascensão dos golpistas com Temer (com ajuda de metade da bancada do Acre)…

Tudo está dolarizado…(gasolina, gás, supermercado…mas você não recebe em dólar…recebe em Reais e sem aumento)

Mas ainda é pouco:

Vai piorar com Bolsonaro, que votou e apoiou Temer em todos os momentos.

Viva o BraZil….

O lucro dos abutres acima de tudo!

J R Braña B.

