Passaralho: globo imita prefeitura de M Urbano e degola 70 funcionários

# globo demissão

A Record e seus bispos vão assumir o poder junto com Bolsonaro….viu no que deu apoiar o golpe e derrubar uma presidente democraticamente eleita e sem crime?! – J R Braña B.

Click Política

A situação é dramática na redação do grupo Globo, que, em situação financeira problemática, demitiu cerca de 70 pessoas principalmente do jornal O Globo, online e impresso, mas também do jornal Extra, que faz parte do mesmo grupo.

As demissões foram feitas no Rio de Janeiro e em Brasília, de jornalistas e também outras áreas, como motorista e fotógrafos. Alguns nomes demitidos nesta segunda 15 e terça-feira 16 foram:

Beatriz Mota – online

Nathalia Von Korsch – online

Simone Candida – Rio

Caio Barreto Briso – Rio

Lucila – Economia

Jefferson – Nacional

André Machado – Mundo

Leo Bruno – Extra

Paulo Thiago – Opinião

Zean – Segundo Caderno

Diana – Redes

Amaury – motorista

Rolland Giannot

Viviane Cohen – executiva Extra (pediu para sair, mas está em férias)

Brasília:

Ailton de Freitas (foto)

Givaldo (foto)

Maria Lima

Cris Jungblut

Lydia Medeiros

Raphael Andreozzi – vídeo

Wiliam – vídeo

Luiz Cláudio Latgé

Celso Itiberê

Maureen Flores

Fernando Calazans

Luiz Antônio Simas

Arthur Dapieve e

Mauro Ventura

Extra:

Thalita Rebouças (colunista)

Mauro Osório (colunista)

Rico de Souza (colunista)

Leonardo (chargista)