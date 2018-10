Medidas de redução de gastos no governo que finda já ajudam GladsonC

# gladsonc gastos gov

Pode até não ser combinado, mas o contingenciamento anunciado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira que chega a R$ 85 mi, já colabora (e muito) com o começo do próximo governo.

Some-se a isso os cortes na máquina pública (cargos, comissões etc…) que já acontecem ainda timidamente, porém deverão estar publicados mais intensamente no mesmo D.O a partir do dia 1 de novembro, o futuro governo GladsonC vai começar ‘zerado’ e com vasta margem de manobra para as suas acomodações no ano que vem.

Em tempo: parte de la prensa já começa a esfregar as mãos com a perspectiva das benesses do futuro poder…é só ver os ensaios diários…Dejà vu dos anos 80, 90…

Em tempo 2: pra pensar: quanto mais fraco e sem rumo um governo, mais dependente da mídia comercial…exatamente como eram os governos no Acre nos 80 e começo de 90.

J R Braña B.