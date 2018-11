# sem edição

Sem Edição aborda a bomba na saúde pública com o Menos Médicos e o fim da estabilidade do emprego do servidor público.

Assista:

Em tempo: o governador reeleito do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que não foi ao encontro com Bolsonaro, disse que não apóia essa medida de pôr fim à estabilidade do servidor público.

-Não é a saída para os problemas do Brasil – diz o governador do Maranhão.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre independente….clique aqui