Maradona culpa Macri por caos na ARG: ‘Essa foi a mudança que votaram’

Maradona (que hoje é treinador no México) opina sobre a violência em Buenos Aires na final da Libertadores da América.

Página12, de Buenos Aires

Diego Maradona opinó sobre los actos de violencia que se vivieron ayer en estadio Monumental y relacionó las fallas en los operativos de seguridad con la crisis que desató el gobierno de Mauricio Macri (Temer argentino – J R Braña B.). A minutos de que el micro de Boca Juniors fuera apedreado cuando intentaba ingresar a la cancha, desde México el 10 señaló: “Este es el cambio que votó la gente”. (essa é a mudança que as pessoas votaram)

(…)

“Lo de mi país es lamentable, está todo desorientado. En Argentina hoy es un terror salir a la calle” (É lamentável, está tudo desorientado…na Argentina é um terror sair às ruas)

(…)

“No hay seguridad, hay robos, la gente no come. El presidente prometió -a mí no porque yo no lo voté ni lo votaría jamás- y engañó a mucha gente que iba a cambiar esto y lo otro, y hoy estamos peor que en mucho tiempo” (não há segurança, as pessoas não têm o que comer…o presidente Macri prometeu – não a mim porque eu jamais votaria nele) e enganou a muita gente que ia mudar isso e aquilo e hoje estamos muito pior do que antes)

(…)

“La presidencia que está haciendo Macri es la peor de todos los tiempos. Los argentinos merecemos lo que tenemos porque nosotros lo votamos”. (É o pior de todos os presidentes…mas nós argentinos merecemos porque votamos nele)

(…)

E finalizou:

“Lo traje en mi cabeza todo el día, odio la violencia y a Macri qué le va a importar si fue hijo de millonarios toda la vida. ¡Qué le va a importar que coma o no un chico de cinco años en Lomas Zamora! No sabe lo que es el barro” (Trago na minha mente, odeio a violência…Macri não se importa porque sempre foi filho de milionários a vida toda…ele não se importa que uma criança pobre de cinco anos (de Lomas Zamora) coma…Macri não sabe o que é a pobreza.)

Em tempo: a violência no futebol entre torcedores é de pobre contra pobre…e tem como causa principal a desigualdade social na Argentina e no Brasil – J R Braña B.

