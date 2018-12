Banco da Amazônia: prazo maior para pagamento em capital de giro

# banco da amazônia nota

Banco da Amazônia

PORTARIA ALTERA LIMITES E PRAZOS DE CAPITAL DE GIRO ASSOCIADO E ISOLADO COM FNO

Pessoas jurídicas interessadas no financiamento com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) para capital de giro, ganharam novo prazo máximo para pagamento. Com a publicação da Portaria Interministerial Nº 461, de 12 de novembro de 2018, na última sexta-feira, 30, no Diário Oficial da União, o prazo mudou de 18 para até 36 meses. Com relação ao limite para capital de giro associado a investimento, foi alterado de até 25% para até 1/3 do valor do financiamento.

De acordo com o gerente de Produtos do Banco da Amazônia, José Alex Aires, essa medida vem ao encontro da necessidade das empresas, considerando que o capital de giro é fundamental para o ciclo de produção das empresas. “Os interessados devem procurar as agências do Banco, pois essas vantagens já estão disponíveis”, informou.

Ajude a manter oestadoacre e o livre pensamento na imprensa do Acre…clique aqui