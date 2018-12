IBGE: País no fundo do poço (Acre na pior faixa da pobreza)

# ibge pobreza informalidade

Pelo menos 37 milhões estão na informalidade no Brasil…

Traduzindo: 37 milhões se viram como podem sem garantia previdenciária de nada…

Só no último ano mais de 2 milhões ficaram desempregados…e o Brasil já soma 14, 15 milhões que não têm um emprego.

15,2 milhões de pessoas vivem na extrema pobreza, ainda conforme o IBGE.

Metade da população do Norte e Nordeste vive apenas com metade do salário mínimo.

Mais de 26% estão abaixo da linha da pobreza no Brasil.

IBGE diz:

Para erradicar a pobreza, o estudo do IBGE apontou que seria necessário investir R$ 10,2 bilhões por mês na economia, ou garantir R$ 187 por mês a mais, em média, na renda de cada pessoa nessa situação. A análise demonstra que não só a incidência da pobreza aumentou, mas também a intensidade, já que em 2016 esse valor era de R$ 183 a mais.

Em tempo: e Bolsonaro diz que ‘a vida do patrão no Brasil é difícil’…pergunta se algum patrão quer trocar pela vida de um empregado, desempregado, alentado…pergunta?!

J R Braña B.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui