Bolsonaro tenta disputar com Lula o amor do povo…mesmo que seja com fotos montadas, como esta, lavando roupa….

Na Folha:

Foto do presidente eleito lavando roupa é demagogia lamentável, diz leitor https://t.co/U0DcoDwBO3 — Folha de S.Paulo (@folha) 25 de dezembro de 2018

