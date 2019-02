decreto previ governo #

A previdência está quebrada….essa é a ladainha dos que querem entregar tudo aos bancos…

Vamos acompanhar o comportamento da bancada federal do Acre…

E do governo do Acre que, pelo jeito, apoia incondicionalmente a proposta do banqueiro Paulo Guedes, ministro de Bolsonaro.

A previdência não está quebrada nem é deficitária…está aí a prova no decreto!

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…clique aqui