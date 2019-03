1 Bi para aprovar a Reforma da Previdência (olho na bancada do Acre!

previdência gov federal #

Para conseguir apoio e aprovar a proposta perversa de previdência, o governo Bolsonaro começa a liberar recursos para deputados.

1 Bilhão para início de conversa.

A proposta de Bolsonaro e o banqueiro Paulo Guedes ferra você trabalhar e não acaba com privilégio das castas sempre favorecidas.

Então pressione o seu deputado federal para votar contra o Fim da Aposentadoria dos Trabalhadores, que é o que representa essa proposta de Bolsonaro.

J R Braña B.

No globo:



Pressionado por partidos e criticado pela precária articulação no Congresso, o governo liberou nesta segunda-feira cerca de R$ 1 bilhão em emendas parlamentares . Segundo o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), a liberação foi negociada com o ministro Santos Cruz (Secretaria de Governo). O montante, de acordo com o parlamentar, estava represado desde 2014.

Tinha um valor próximo de R$ 3 bilhões (de emendas impositivas), mas só estavam prontas um valor próximo de R$ 1 bilhão. E aí hoje foi liberado o recurso. Deve ser liberado também dentro dos ministérios. E vai chegar para os beneficiários a partir da próxima semana ou da outra — disse Vitor Hugo.

Segundo o líder do governo, a liberação de emendas é cobrada por parlamentares desde o início da Legislatura, em fevereiro.

(…)

Atenção: aos que desejam receber as publicações de oestadoacre.com se inscrevam no sininho ou enviem o numero do Zap para 68 9 9921 6315 que incluiremos na lista de leitores que receberão os posteres do blog…Obrigado

(Ajude a manter oestadoacre…a imprensa do Acre precisa de visões diferentes e na contramão da maioria…oestadoacre é informação e contrainformação…é também análise…precisamos da sua ajuda para seguir adiante…você pode contribuir a partir de R$ 5…manter um medio independente, livre, democrático, defensor dos DH, plural não é fácil…ajude a manter oestadoacre…clique aqui)