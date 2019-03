‘Iniciativa’ privada: dinheiro público constrói aeroporto e gov entrega

aeroporto acre #

O Estadão de São Paulo dá a notícia hoje da ‘venda’, ‘leilão’ de vários aeroportos do país, incluindo o de Rio Branco.

Pra ver se eu entendi: recursos públicos possibilitaram a recuperação e reforma do aeroporto da capital e, depois de pronto, o governo federal vai entregar para empresas privadas.

Lembra da Eletroacre…? (agora tá todo mundo arrancando os cabelos da cabeça, até os carecas, com os aumentos de energia!)

Isso é o capitalismo competente: nós, os otários, bancamos a construção do patrimônio, e o governo diz que é melhor deixar nas mãos da iniciativa privada, que é privada de iniciativa….ou melhor, o setor privado só tem iniciativa quando a coisa está pronta e acabada…bancada com dinheiro dos contribuintes.

Isso é a ideologia do Menos Estado….

Menos Estado pra você, claro.

E Mais Estado para a tal iniciativa privada…entendeu?

Pior: tá cheio de trabalhador, assalariados, barnabés públicos e pobres em geral, defendendo o ‘Estado mínimo’…e também defendendo a Reforma da Previdência dos Bancos…

Bem, o bom de tudo isso é que uma coxinha, um quibe, encharcados de óleo vencido vai custar no aeroporto do Bujari (deveria receber parte dos impostos do Aeroporto e das empresas que atuam ali…o município foi tapeado) uns R$ 15 e todo mundo vai achar lindo e maravilhoso.

Abaixo trecho da matéria do Estadão

J R Braña B.

