E se começar tudo de novo…(1998: ‘a vida vai melhorar…’)

jv capital rb #

Cozidão…





Vários comentários pedem JV governador novamente…

E para Marcus também.

Um post de JV hoje na rede antissocial FB tá bombando…

Pedem até que os dois se livrem do PT.

Que tal pensar em recomeçar do zero novamente…as lideranças antigas e as novas…

É a última chance da geração JV…

Que tal?

Agora todo mundo dessa geração ex-FP sabe quem é quem…

Na prefeitura de JV, na campanha, na década de 90, o jingle era ‘Vida nova na cidade’…

Havia filas para pagar IPTU…a população reconhecia o trabalho.

Para o primeiro governo Jorge, em 1998, a campanha fez o melhor jingle de todos os tempos no Acre, e era:

‘A vida vai melhorar’.

O Acre experimentou a civilização…vinha da barbárie de dois governos seguidos…JV foi linha divisória.

Binho, que ajudou a inventar JV, insistiu na ideia…e fez o governo mais organizado do Acre, pero, cometeu pelo menos um erro político que foi mandar prender o amotinado PM Rocha…

Rocha, o vice de hoje, tem que agradecer Binho a vida toda por sua ascensão política.

É a vida.

Bem…

O cozidão de JV e Marcus, que não foi o primeiro nem será o último – terá resultados…

Eles não falam, mas terá.

Começar tudo de novo é uma possibilidade.

Já se ouve alguma coisa nas ruas…

J R Braña B.



PS: dias atrás conversei umas 4 horas com JV…eu e ele pela BR do Fim do Mundo…ele de meu chofer…indo e voltando do principado de Sena…só imaginem os assuntos…