Governo do Acre promete ‘new age’ na agricultura

Lançamento do Funagro 2019 marca o início de uma [nova era] para a Agricultura do Acre

Novas regras asseguram o acesso justo a mecanização agrícola para pequenos agricultores e põe fim

ao apadrinhamento político praticado em anos anteriores

O lançamento do Fundo Agropecuário Estadual 2019 entra para a história do setor produtivo rural do

Acre. O compromisso da nova gestão é colocar fim ao descaso em que a maioria dos agricultores eram

submetidos em anos passados, por governos autoritários, em que apenas apadrinhados políticos eram

os beneficiados de cessão gratuita de equipamentos e máquinas pesadas.

Em pouco mais de quatro meses, cerca de 250 bens foram recuperados somente nos municípios de Rio

Branco, Acrelândia e Senador Guiomard. As buscas continuam sendo feitas pela polícia e a intenção é

que a retomada do maquinário seja feita em outras cidades do Estado.

Em tempo: o governo vai deitar e rolar com esse maquinário todo estacionado em frente à Arena da Floresta….resta saber se a política prometida (New Age– Nova Era) aos agricultores terá consequência efetiva –

J R Braña B.