Hoje tem mais revelações da Veja e The Intercept

hoje tem #

Revista Veja em parceria com The Intercept traz mais revelações nesta sexta sobre a Vaza Jato e as figurinhas trocadas entre o ‘juiz’ e procuradores de Curitiba.

Detalhe da capa da Veja, segundo Leonardo Attuch, do 247: a imagem faz referência à figura do ‘carcamano‘, feirante de origem italiana que roubava o cliente pesando a mão na balança.

Segundo o ator Zé de Abreu, a matéria de Veja de hoje ‘encerrará’ a carreira de Sérgio Moro.

Justiça a todo custo

Nesta sexta nas bancas ou em https://t.co/JVHJMJyRcj pic.twitter.com/wAlhFECyUn — VEJA (@VEJA) 5 de julho de 2019

Em tempo: Bem…o Papa Francisco falou….Seja isento…não negocie com a verdade

Ajude a manter oestadoacre….fulcral na mídia do Acre